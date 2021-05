"Grazie alla BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura per la donazione alla scuola dell'infanzia di Sant'Albano"

Le insegnanti e i bambini della Scuola dell'Infanzia di Sant'Albano ringraziano il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura per la generosa donazione in denaro, con la quale sono stati acquistati una lavatrice, tre cucine per le tre sezioni, due tavoli, due panchine e una cucina per il giardino.

"Anche nell'attuale periodo di pandemia, è stata dimostrata grande sensibilità per le esigenze scolastiche", dichiarano dalla scuola dell'infanzia.