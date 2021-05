Bentornata GARDENSIA: fermiamo la sclerosi multipla con un fiore

“Bentornata Gardensia”, un’edizione 2021 ancora più speciale per la manifestazione nazionale Aism alla quale partecipa anche la Sezione di Cuneo. Il 28, 29 e 30 maggio: tre giorni in cui i volontari saranno presenti in diversi luoghi della Provincia Granda, in base al protocollo di sicurezza anti Covid19.

Tre giorni che si concluderanno la domenica per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, celebrata in 70 paesi del mondo: una data importante per continuare a lottare contro questa malattia neurologica che, in Italia, ha già colpito 130 mila persone, di cui il 50% sotto i 40 anni di età.

Cronica, imprevedibile e invalidante, la cui causa non è ancora stata trovata, ma il cui progredire nelle persone colpite viene rallentato grazie alla ricerca che, negli ultimi anni, ha fatto scoperte importanti, con conseguente miglioramento della vita quotidiana.

È possibile prenotare la propria pianta di Gardenia a fronte di una donazione minima di 15 euro. La sezione di Cuneo permette anche di “adottare un cartone di Gardensia”: in ogni cartone sono presenti 14 piante, un regalo gradito magari per dipendenti di aziende. I volontari saranno presenti con postazioni in diversi paesi della Provincia di Cuneo: per info prenotazioni e paesi si può contattare il numero 017166398.

La Sezione di Cuneo ha anche la pagina Facebook @aismcuneo dove si potranno trovare aggiornamenti.

Le prenotazioni sono possibili anche sul sito di AISM www.aism.it/gardensia . Per seguire e sostenere Aism sui social: Facebook (Aism Onlus), Instagram (@aism_onlus), Twitter (@Aism_onlus).





Il sito ufficiale è www.aism.it/gardensia .





I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad AISM di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

Insieme a tanti amici, testimonial e influencer al fianco di Aism per promuovere l’evento ci saranno Lorella Cuccarini che sostiene insieme a “Trenta ore per la vita” il progetto “Una mamma con SM va sostenuta”, e l’attrice Antonella Ferrari che ha portato la sua lotta alla sclerosi multipla sul palco di Sanremo e che quest’anno celebra i 20 anni come madrina di Aism.

Anche La7, e Sky sosterranno l’iniziativa dando visibilità allo spot della campagna. Tra i sostenitori di Bentornata Gardensia anche tante emittenti locali, circuiti nazionali, emittenti radiofoniche nazionali e locali.

45512 è invece il Numero solidale per donare. I fondi raccolti andranno a finanziare in particolare la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla e il progetto #ripartireinsieme per continuare a garantire le attività di AISM sul territorio. Gli importi della donazione saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa, e di 2 euro da cellulare, in base agli operatori.