Volley maschile A2: Cuneo e Serniotti avanti insieme

Cuneo e Serniotti, il binomio raggiunge quota 3 stagioni consecutive, sebbene il legame vada ben oltre nel tempo.

Il tecnico piemontese Roberto Serniotti e il Cuneo Volley sono al lavoro per preparare la prossima stagione di serie A2 della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo.

«Abbiamo chiuso la stagione con un buon gruppo di atleti professionisti e giovani motivati – ha dichiarato coach Serniotti – pertanto l’obiettivo sarà quello di mantenere buona parte della rosa. Ad alcuni giocatori è stato offerto il rinnovo e spero proseguano il lavoro iniziato insieme, dall’altra parte valuteremo le offerte di mercato. Come sempre avremo in prima squadra giovani provenienti dal settore giovanile, senza escludere qualche concessione in prestito, proseguendo il progetto di crescita dei nostri tesserati. Insieme allo staff tecnico, medico e organizzativo abbiamo costruito e portato a termine una buona stagione, spero di poter ripetere l’esperienza con tutti. Siamo consci di aver ottenuto dei buoni risultati e che il prossimo campionato sarà ancora più tosto di quello appena concluso, tuttavia faremo del nostro meglio».

«La scorsa stagione abbiamo intrapreso insieme un percorso, cambiando completamente marcia e ingaggiando professionisti e giovani promettenti con fame di vittoria – ha sottolineato Gabriele Costamagna - e i risultati sono arrivati. Il Club lavorerà seguendo le indicazioni del coach, cercando di mettergli a disposizione la miglior squadra possibile al fine di migliorare ulteriormente i risultati sportivi, puntando sui giovani e aggiungendo qualche punto in esperienza. Il prossimo anno speriamo fortemente che torni il pubblico al palazzetto; il compito di Roberto sarà quello di riuscire a far esprimere alla squadra la miglior pallavolo possibile, facendoci vincere e divertire. La Società è pronta ad investire per toglierci altre soddisfazioni, dopo un anno economicamente complicato».

Il coach e la società sono al lavoro e già dai prossimi giorni ci saranno novità sul mercato.