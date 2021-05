Volley maschile: fitto calendario di impegni per le formazioni targate Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo

Dopo la vittoria per 3-0 con il Nuncas Chieri nella prima giornata della seconda fase del campionato di Serie C maschile, i ragazzi di coach Salomone si preparano a ospitare il Rabino Sport Val Chisone match casalingo che si terrà oggi, sabato 22 maggio, alle ore 18.00 in diretta YouTube sul canale CUNEO VOLLEY TV direttamente dal PalaITIS.

Tempo derby in Under 15. Nel Girone 1°-4° posto della fase finale territoriale, tra le quattro compagini ci sono le squadre Rossa e Blu di Cuneo, che si affronteranno oggi, sabato 22 maggio, alle ore 15.00 in diretta YouTube sul canale CUNEO VOLLEY TV direttamente dal PalaITIS. Giornata di riposo per la Bam Mercatò Cuneo Bianca.

Si ripete l’appuntamento, stesso giorno - stessa ora per le due Under 17; domenica 23 maggio alle ore 10.30 i ragazzi di coach Revelli affronteranno la trasferta ad Alba, mentre la compagine BAM Mercatò Cuneo Bianca fresca di vittoria al tie-break in quei di Villanova giovedì sera, ospiterà al PalaITIS il Pvb Under 17 M Canelli e il match sarà trasmesso in diretta YouTube sul canale CUNEO VOLLEY TV.

L’Under 19 BAM Mercatò Cuneo, capolista indiscussa, giocherà la penultima giornata nel posticipo, lunedì 24 maggio alle 19.30, in trasferta a Savigliano. Tutte le partite si svolgeranno a “porte chiuse”, quelle casalinghe saranno trasmesse in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.