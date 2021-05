Fossano: grande attesa per la riapertura di piazza Vittorio Veneto (VIDEO)

Si concluderanno con tutta probabilità ad agosto - nonostante i mesi di stop forzato causa Covid - i lavori su piazza Vittorio Veneto a Fossano.

Un intervento che vede il rifacimento completo degli strati di guaine a copertura della piazza con l'obiettivo di scongiurare le infiltrazioni, ha un costo di 500.000 euro.

In questi giorni partiranno poi le asfaltature, anche in via Marconi: "Saranno interventi importanti - sottolinea il sindaco, Dario Tallone - , chiedo scusa ai fossanesi sin da adesso".

"Questa è una nuova ripartenza per Fossano - conclude - abbiamo bisogno di ripartire, e questo è un bel segnale".

Nel servizio, le parole del sindaco.