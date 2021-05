Serie D (A): Castellanzese travolta nell'anticipo, il Bra punta al sorpasso

Pesante sconfitta per la Castellanzese, in casa del Sestri Levante, nell'unico anticipo del girone A disputato sabato pomeriggio.

Il Sestri si impone per 4-0 con due reti per tempo e rafforza il quinto posto mentre la formazione lombarda, già capolista del girone, resta ferma a quota 62 punti (in terza posizione) ed ora rischia di essere superata dal Bra.

Nel pomeriggio odierno le altre partite della 34^giornata, con fischio d'inizio alle ore 16.

LE PARTITE DELLA 34^GIORNATA

Sestri Levante-Castellanzese 4-0

Chieri-Casale

Caronnese-Gozzano

Varese-Borgosesia

Folgore Caratese-Arconatese

Fossano-Legnano

Derthona-Bra

Imperia-Lavagnese

Pontodonnaz-Saluzzo

Vado-Sanremese

CLASSIFICA

Gozzano* 65, Pont D 63, Castellanzese*** 62, Bra* 61, Sestri L 56, Folgore C* 52, Legnano 51, Caronnese 50, Sanremese** 46, Imperia*, Casale 44, Lavagnese 43, Chieri* 40, Arconatese 38, Derthona 37, Varese* 32, Saluzzo 31, Fossano 25, Borgosesia, Vado* 24

*32 partite giocate; **29 partite giocate; ***34 giocate tutte le altre 33 giocate