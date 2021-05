Scontro frontale a Cavallermaggiore, una delle due auto prende fuoco: un morto e un ferito grave

Un altro grave incidente a Cavallermaggiore nella serata di domenica 23 maggio.

Lo scontro, avvenuto tra due auto verso le 22.20 circa, si è verificato sulla SP 20 all'altezza della discoteca Evita.

Nell'impatto uno dei due mezzi ha preso fuoco, provocando un morto. Nella seconda auto coinvolta, un ferito grave, una donna di cui non sono al momento note le generalità, che è stata elitrasportata in ospedale in codice rosso.

Sul posto i Carabinieri, gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco di Savigliano, Saluzzo e Racconigi.