Venasca, atterraggio di emergenza per un pilota e il suo aliante

Poteva risolversi in modo ben più grave l'incidente che nel pomeriggio di oggi (domenica 23 maggio) ha coinvolto un uomo e il suo aliante, in quel di Venasca.

Verso le 16.30, infatti, il pilota ha - per cause sconosciute - dovuto tentare un atterraggio di emergenza in un prato. Fortunatamente l'uomo viaggiava a una quota sufficientemente bassa da poter evitare danni a sé stesso e alle persone presenti in quel momento nell'area.

Il mezzo incidentato e il suo pilota sono stati soccorsi proprio dai presenti, che l'hanno aiutato a spostare l'aliante dal punto dell'atterraggio. Sono poi stati chiamati i soccorsi sanitari e allertati - senza intervenire - i vigili del fuoco.