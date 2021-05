Covid e mascherine di protezione: la riduzione dei contagi passa per un utilizzo corretto

La pandemia di Coronavirus continua a mettere a dura prova l’Europa e il mondo, soprattutto a causa del lento piano vaccinale e della crescita di contagi causata dalle nuove varianti del SARS-CoV-2.

In Italia l’obiettivo è di accelerare la somministrazione dei vaccini, raggiungendo un ritmo di circa 500 mila dosi al giorno per raggiungere una copertura del 70% della popolazione adulta prima dell’inverno.

Allo stesso tempo, i dati macroeconomici evidenziano dei segnali di ripresa per l’economia, con le stime della Bce che prevedono una crescita per l’Eurozona del 4,4% nel 2021. Per sostenere le imprese, il governo italiano ha promosso una serie di iniziative attraverso il DL Sostegni, offrendo la possibilità a migliaia di aziende di richiedere le agevolazioni tramite il credito d’imposta, inoltre sono in arrivo anche i fondi europei del Next Generation EU.

Ad ogni modo, come riportato dall’OMS, la strategia globale di lotta al Covid-19 si basa soprattutto sull’utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie, un dispositivo individuale indispensabile per rallentare la circolazione del virus e non bloccare ulteriormente le attività economiche.

L’importanza dell’uso corretto delle mascherine è stata evidenziata anche da uno studio americano condotto dal CDC degli Stati Uniti, in cui è emerso come il rischio di contagio da contatto sia appena di uno su diecimila, quindi estremamente raro, confermando come la diffusione del Coronavirus avvenga soprattutto per via area.



Come usare nel modo giusto le mascherine contro il Covid-19

Per scoprire come usare questi dispositivi nel modo corretto è possibile consultare la guida che spiega come utilizzare le mascherine realizzata da Lyreco e pubblicata all’interno del magazine online del noto marchio leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l’ambiente di lavoro.

Innanzitutto, è essenziale scegliere il modello più adatto in base al contesto applicativo e alle norme sanitarie.

In alcuni ambienti ad alto rischio, come gli ospedali, soprattutto se si è a contatto con i pazienti, è raccomandabile usare dispositivi come le maschere FFP2 o FFP3, rispettando le direttive (ministeriali, locali, INAIL e delle Regioni) che normano tutti i casi riscontrabili e indicano nel dettaglio quali respiratori adottare.

Per i lavoratori delle aziende e i privati, invece, è opportuno l’impiego di mascherine chirurgiche, FFP2 o FPP3, a seconda del caso e del rischio a cui si va incontro, in quanto garantiscono la protezione adeguata per lavorare in serenità senza mettere a rischio gli altri e sé stessi. Caso diverso è quello delle terapie intensive dove si trattano pazienti positivi al Covid-19 e per cui le precauzioni del personale sanitario devono essere massime. In tutti i casi, per assicurare un buon livello di protezione, non bisogna dimenticare che è essenziale indossare correttamente la mascherina e igienizzare le mani.

Secondo le linee guida dell’OMS, infatti, la procedura richiede il lavaggio delle mani prima di prendere la mascherina, utilizzando acqua e sapone o un gel a base alcolica.



Mascherine di protezione delle vie respiratorie in azienda: chi è il responsabile?

Secondo le normative vigenti, il datore di lavoro è responsabile di valutare tutti i rischi esistenti per i dipendenti, compresi quelli biologici come il contagio da Covid-19, adottando tutte le misure preventive necessarie per tutelare i lavoratori.

Secondo quanto previsto dall’articolo 77 del D.Lgs. 81/2008, è sempre il datore ad effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi ed individua le caratteristiche dei DPI necessari affinché questi siano adeguati.

Per ogni rischio il datore di lavoro deve informare e formare il lavoratore e stabilire delle procedure / norme di comportamento per garantire la sicurezza all’interno della azienda.

L’articolo 78 del D.Lgs. 81/2008 palesa che il lavoratore segnali immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione. Inoltre ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro come citato nell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008.