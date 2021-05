Al via Jazz Visions 2021 a Saluzzo e Barge

E da quest’anno Jazz Visions cambia pelle, affiancando ai tradizionali teatri del passato, nuove realtà e modalità di partecipazione, all’aperto e in luoghi di rara bellezza ambientale dove la musica sarà anche un’occasione per muoversi, respirare, camminare e riscoprire quel “turismo lento” che l’attuale situazione ci sta facendo apprezzare.

Non solo i luoghi ma anche le modalità e gli orari saranno una novità: il concerto all'alba, le passeggiate, le escursioni, i concerti pomeridiani e la possibilità per i musicisti e per pubblico di condividere momenti conviviali.

I musicisti sono, come sempre, di altissimo livello, affiancando solidi professionisti a giovani promesse.

Saluzzo 29 maggio Il primo appuntamento sarà a Saluzzo, alla Croce Nera, in piazzetta S. Nicola sabato 29 maggio 2021

Vista l’esiguità dei posti disponibili in seguito alle normative anticovid sono previsti due set, alle ore 18,00 e alle 20,30

Sul palco, in un luogo di rara bellezza architettonica, salirà uno dei migliori pianisti italiani, Paolo Birro che, per le

Jazz Visions Piano Solo Series, proporrà la musica di Billy Strayhorn, un genio del jazz e della popular music del XX secolo. Scrisse brani come Take The ‘A’ Train, Chelsea Bridge o Lush Life che sono un patrimonio dell’umanità, anche se la sua attività quasi sempre dietro le quinte, senza che il suo nome fosse di pubblico dominio e spesso all’ombra dell’ingombrante amico, mentore e protettore Duke Ellington con cui condivise per tutta la vita un frenetico lavoro per la più grande big band della storia del jazz.

Barge 5 giugno

L’Officina dell’ex Stazione Ferroviaria, a Barge, sarà la suggestiva sede per lo spettacolo il Triangolo del Tango, sabato 5 giugno alle ore 18, all’aperto. Nel centenario della nascita di Astor Piazzolla, il concerto fa parte di VOLVER, il più ampio progetto che omaggia le migrazioni italiane e piemontesi nel mondo.

Laura Conti, vocalist di Paolo Conte, Massimo Pitzianti, fisarmonicista che da vent’anni fa parte dell’orchestra di Paolo Conte, e al pianoforte il concertista Francesco Bergamasco disegnano un viaggio musicale che, narrando la storia del tango, accompagna Astor Piazzolla dalla scuola di Carlos Gardel a Buenos Aires fino a Parigi dove, grazie all’incontro con Nadia Boulanger, dà vita al nuevo tango, una musica colta arricchita dalle sonorità delle culture ebraica e russa e dalle cadenze tipiche della musica popolare spagnola.

Lo spettacolo si concluderà con un brindisi offerto dalla Cantina L’Autin.

Ritorna la rassegna musicale amata non solo dal pubblico del jazz, ma da tutti colori che amano la musica senza pensare a generi e classificazioni

Per informazioni: info@jazzvisions.it prenotazioni e acquisto biglietti, entro due giorni prima di ogni evento, su: www.jazzvisions.it