Il Cespec organizza il workshop “Il ritorno della persona. Prospettive contemporanee su persona e soggetto”

Lunedì 24 e mercoledì 26 maggio, a partire dalle ore 17, il Cespec (Centro studi sul pensiero contemporaneo) organizza un workshop on line dal titolo “Il ritorno della persona. Prospettive contemporanee su persona e soggetto”. Il workshop sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del Centro Studi Cespec @cespecufficiale. L’iniziativa si tiene in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo, il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, InnovCom – Research for Innovative Communities, la neo costituita “Persona al Centro. Associazione per la filosofia della persona”, lo Studio Teologico Interdiocesano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano e l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”.

L’iniziativa si svolge grazie al contributo della Fondazione CRC. Al termine del corso sarà rilasciato idoneo attestato di frequenza agli insegnanti della scuola secondaria. Per partecipare e ricevere attestato di partecipazione al workshop gli insegnanti dovranno iscriversi entro domenica 23 maggio al seguente link https://forms.gle/jjiRj5T9DQv51wtV7. Per maggiori informazioni scrivere a centrostudi.cespec@gmail.com o telefonare al numero 328/8834779.

“Il Cespec persegue lo scopo di accreditarsi come un centro di promozione culturale che non si sottrae alle discussioni di frontiera, affinché proprio stando sulla frontiera nasca la possibilità per gli appartenenti ai diversi versanti del ‘limes’ di conoscersi, di approfondire e, anche nella sostanziale differenza, trovare delle modalità di confronto, interazione e collaborazione e non fermarsi alla pura contrapposizione che sclerotizza e ferma la dinamica reale del vivere – dichiara Angela Michelis, presidente del Cespec – . La nuova occasione di lavorare in tale dimensione è stata data dalla nascita di un’associazione nazionale “Persona al Centro”, che accanto ad altre iniziative, dimostra come in tempi recenti la nozione di persona sembra essere tornata al centro dell’interesse pubblico. La crescente complessità connessa alla nozione di “persona”, tuttavia, ha comportato progressivamente un sospetto nei confronti del termine, accusato di essere veicolo di prospettive troppo marcatamente confessionali o ideologicamente connotate. Alla parola “persona”, così, sono sembrate esser preferibili nozioni quali quella di “soggetto” o di “individuo”, che pur appartenendo ad ambiti semantici prossimi, rimandano a tradizioni culturali e intellettuali diverse”.