Alba: in piazza Michele Ferrero il banchetto di Italia Viva

Nella vivace piazza Savona di Alba - oggi Michele Ferrero - centro da sempre della vita albese, oggi (domenica 23 maggio) c'era anche il banchetto fuksia di Italia Viva, che ha approfittato di questa bella giornata di sole per incontrare i cittadini per la prima volta dopo la pandemia e chiacchierare di politica.

"Un bel momento di confronto in cui abbiamo fatto anche qualche tessera oltre a ricordare, a chi lo desidera che è possibile devolvere il 5×1000 al partito inserendo in dichiarazione il cod C46" dicono gli organizzatori, che promettono: "Il prossimo ritrovo sarà nel verde delle nostre colline UNESCO, per unire l'utile al dilettevole".