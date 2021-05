Giovedì 27 maggio un webinar sulla “rivoluzione digitale della blockchain”

Oggi si fa un gran parlare della tecnologia Blockchain, siamo in un momento storico in cui questa innovazione sta catalizzando moltissime attenzioni, ma troppo spesso si rimane incagliati in una confusione ancora abbastanza generalizzata, tra Cryptovalute, Bitcoin, Piattaforme Blockchain, Smart Contract e quant’altro.

Il ruolo della Blockchain ha molteplici declinazioni, dalla tracciabilità dei prodotti, delle materie prime, dei processi di lavorazione nelle supply chain di produzione e nelle filiere alla sua applicazione in ambito sanitario e nella tutela dei dati personali, grazie alle sue caratteristiche di immutabilità e crittografia.

Ma cos’è nella pratica e come funziona la Blockchain? Quali sono gli attori che operano all’interno ed i loro ruoli? Come si svolgono le transazioni, tramite quali strumenti e con quali regole?

Le Associazioni Insieme e AISPA vogliono sviscerare l’argomento in un webinar che si terrà giovedì 27 maggio, alle ore 18:30, e ne parlerà Riccardo Faroppa, CEO e fondatore di Blockchain Stone S.A., consulente presso BANOR SIM Family Office e partner presso XY Family Office, nonché già consulente ed analista presso Terranova Private Equity, Boston Consulting Group ed Accenture, laureato in fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Condurrà il dibattito, aperto e gratuito, Enrico Basso, membro del Pianeta Economia e coordinatore del Pianeta Turismo e Sport della Galassia di Insieme.

Per poter partecipare occorre collegarsi al seguente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_vbmeTyEMSwCLlhzzjX51dg

dal sito www.associazioneinsieme.info oppure in diretta Facebook sulla pagina Insieme Associazione.