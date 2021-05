Il Cravetta-Marconi di Savigliano primo istituto tecnico a partecipare alla Gara Nazionale di Storia dell'Arte di ANISA

Gara Nazionale di Storia dell'arte indetta dall'ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte.

Tema proposto Raffaello, elaborato multimediale presentato dell'IIS "Cravetta-Marconi", indirizzo "Grafica e comunicazione", elaborato realizzato dalle classi quarte, seguite dai docenti Filippa, Lerda, Saimandi e Viti, classificato tra i primi dieci.

Nell'incontro per la sfida finale, previsto per le finali il 10 maggio 2021 (online su piattaforma Zoom), gli studenti hanno presentato l'artista occupandosi in particolar modo dei suoi ritratti, classificandosi al quinto posto ex-aequo con altri istituti.

Tutte le scuole partecipanti al concorso sono state Licei e per la prima volta ha gareggiato un Istituto tecnico in cui peraltro non è più prevista la disciplina Storia dell'arte se non per un contributo di potenziamento settimanale, pari ad un'ora, curato dal Prof.Marco Filippa (abilitato anche nell'insegnamento della Storia dell'arte).

Link all'elaborato finale: https://www.youtube.com/watch?<wbr></wbr>v=J5rbAxVnbGE