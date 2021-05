Donati tre tablet alle case di riposo dai giovani del Rotaract Club Monviso di Saluzzo

Venerdì 14 e mercoledì 19 maggio i giovani del Rotaract Club Monviso di Saluzzo rappresentati dal vice presidente Luca Madala e dalla socia Alice Crespo, hanno donato tre tablet alle case di riposo di Saluzzo, Verzuolo e Manta. L'iniziativa rientra nell’ambito del progetto “sentiAMOci” del Distretto Rotary 2032.

Alla cerimonia di consegna alla Residenza Tapparelli D’Azeglio hanno partecipato il presidente Arch. Roberto Bertola, la Dott.ssa Cristiana Bernardi e il presidente del Rotary Club di Saluzzo Luigi Fassino. A Verzuolo oltre alla direttrice Stefania Fino hanno preso parte il Sindaco Giancarlo Panero e la Consigliera Comunale Livia Barale. A Manta la direttrice Marinella Racca oltre alle operatrici e a due ospiti della struttura.

Il progetto prevede l’ausilio dei tablet per accorciare le distanze tra gli ospiti e i loro famigliari e alleviare il dolore per un mancato ricongiungimento. Per questo il gesto è stato molto apprezzato dato il duro periodo che le case di riposo e altre strutture analoghe si sono trovate ad affrontare e stanno ancora affrontando con uno sguardo però rivolto alle riaperture e ad una nuova ripresa.

I tablet rappresentano infatti uno strumento molto versatile, utile non solo a mettere in contatto ospiti e famigliari nel periodo di emergenza, ma anche in situazioni di impossibilità o difficoltà a spostarsi consentendo di sentirsi più frequentemente, oltre a consentire lo svolgimento di altre attività con il coordinamento degli educatori delle strutture stesse.