Alba: gli alberi pericolanti del cortile del "Gallizio" diventano un'installazione tra pittura e scultura

Con il ritorno a scuola in presenza, l'attuale classe V A dell'indirizzo figurativo del Liceo Artistico "Gallizio" di Alba ha potuto portare a termine un lavoro di gruppo importante e simbolico per lasciare tracce di una permanenza sensibile e sostenibile nell'Istituto. Il lavoro era stato pensato l'anno scorso in seguito all’abbattimento di alberi pericolanti del cortile della scuola, ma si era dovuto interrompere per l'emergenza covid. Era nata così l’idea di salvare i tronchi e realizzarne un'installazione che unisse pittura e scultura e abbellisse un'intera parete esterna che si affaccia sul cortile.