Govone: la storia del Jazz spiegata ai ragazzi, con la professoressa e scrittrice Daniela Vellani

“ Tutti quanti voglion fare jazz perché resister non si può al ritmo del jazz perché non provi ed anche tu saprai com'è che tutti quanti voglion fare jazz... ”. Tratte da uno dei brani dell’intramontabile film d’animazione, “Gli Aristogatti” di Disney, si può affermare che mai parole siano state più adatte a definire il pomeriggio del 20 maggio presso il Comprensivo di Govone.

Napoletana, docente di lettere, appassionata di musica, la prof.ssa Vellani con competenza e leggerezza, attraverso le pagine del suo libro, ha saputo prendere per mano le studentesse e gli studenti, accompagnandoli in un viaggio non semplice attraverso le caratteristiche e la storia del jazz.

Fin dall’inizio l’autrice ha tenuto a sottolineare come, a suo avviso, il genere sia sinonimo di libertà e improvvisazione oltre all’effetto inclusivo che esso suscita e ha suscitato in tutta la sua storia. Una condivisione continua di generi, un incrocio di ritmi e anche di situazioni e motivazioni. Forse il primo esempio di globalizzazione; molto più presente intorno a noi di quanto si immagini perché sfruttato dalla pubblicità e dal cinema. Da non considerarsi assolutamente una musica di nicchia, adatta solo a persone di una certa età, come spesso erroneamente si crede.