Mentre è in corso la preadesione degli over 40, che ha già superato quota 200mila persone che hanno espresso la volontà di vaccinarsi, la Regione Piemonte ha comunicato che saranno anticipate anche le preadesioni delle fasce d'età inferiori.

Si punta a coprire anche la popolazione più giovane entro l'estate.

Dal 28 maggio per chi ha tra i 30 e i 39 anni (era prevista dall'8 giugno) e dal 4 giugno (e non dal 15 come previsto inizialmente) per chi ha tra i 16 e i 29 anni.