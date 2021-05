Bra, 5 lagerstroemie in più contro la crisi climatica, grazie alla Comunità Laudato si’ Bra 2 [Foto]

“L’anno Laudato si’ è un cammino che dobbiamo continuare insieme, ascoltando il grido della terra e dei poveri”. È questo il messaggio che papa Francesco ha consegnato ai fedeli domenica 23 maggio al termine della preghiera del Regina Coeli, ringraziando quanti hanno partecipato con numerose iniziative in tutto il mondo.

Poi il Santo Padre ha annunciato che “Partirà subito la piattaforma Laudato si’, un percorso operativo di sette anni che guiderà le famiglie, le comunità parrocchiali e diocesane, le scuole, le università, gli ospedali, le imprese, i gruppi, i movimenti e le organizzazioni, gli istituti religiosi, ad assumere uno stile di vita sostenibile”.

Detto, fatto.



A Bra la Comunità Laudato si’ Bra 2 ha donato al Comune 5 lagerstroemie in sostituzione di quelle seccate sul viale della Madonna dei Fiori. Al lavoro per la messa a dimora delle nuove piante, c’era anche il sindaco Gianni Fogliato con la moglie Laura, oltre a dieci membri del sodalizio, tra i quali il consigliere comunale Dino Testa, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Bra, tutti impegnati con grande generosità e dedizione alla causa.



Un’iniziativa semplice, chiara, concreta, che ha voluto festeggiare l’anniversario dell’enciclica Laudato si’ a sei anni dalla sua promulgazione, avvenuta il 24 maggio 2015, solennità di Pentecoste, da parte di papa Francesco.



La Comunità Laudato si’ di Bra prosegue così un cammino fedele agli insegnamenti contenuti nel documento papale che, dopo la lotta all’uso indiscriminato della plastica e quella allo spreco di cibo, ha lanciato l’idea della piantumazione di alberi in tutto il mondo per riparare ai danni della distruzione della foresta Amazzonica.



Scopo delle Comunità è diffondere l’analisi del Pontefice sulla situazione attuale, promuovendo e adottando stili di vita coerenti con il pensiero dell’ecologia integrale. Pensato per essere vissuto da piccoli gruppi, il movimento delle Comunità Laudato si’, nato sotto l’egida del presidente di Slow Food Carlo Petrini e del vescovo di Rieti Domenico Pompili, ha incontrato l’interesse e la partecipazione di scienziati ed intellettuali, come il botanico Stefano Mancuso, insieme al quale le Comunità hanno avviato con successo la campagna nazionale ‘Un albero in più’.



“È questo il tempo per intraprendere azioni profetiche. Molti giovani stanno alzando la voce in tutto il mondo, invocando scelte coraggiose. Sono delusi da troppe promesse disattese, da impegni presi e trascurati per interessi e convenienze di parte. I giovani ci ricordano che la Terra non è un bene da sciupare, ma un’eredità da trasmettere; che sperare nel domani non è un bel sentimento, ma un compito che richiede azioni concrete oggi. A loro dobbiamo risposte vere, non parole vuote; fatti, non illusioni”, sono le parole del Papa, pronunciate nel 2019 per il lancio dell’iniziativa.



Secondo i promotori, piantare alberi è la principale soluzione che abbiamo per far fronte al riscaldamento globale: “Non risolve il problema, ma ci aiuta a prendere tempo nell’attesa di cambiare stili di vita”. Secondo la Fao, sul nostro pianeta ci sono 5,5 miliardi di ettari di boschi e, secondo l’ultimo rapporto Ipcc (Intergovernmental panel on climate change), per ridurre di 1,5 °C il riscaldamento globale entro il 2050 sarebbe necessario avere un miliardo di ettari in più di foreste.



Come possiamo fare per dare il via all’azione di rimboschimento? Semplice, basta armarci di semi e piantine.