"Dopo una salita c'è sempre una discesa": il "Senza zaino Day" alla scuola primaria di Villar San Costanzo:

"Evviva! Evviva! Yuppi! Si parte! che emozione! Dopo più di un anno, finalmente avremmo fatto una vera gita scolastica. Una gitarella, una breve escursione, una lunga passeggiata, chiamatela come volete per noi questa era una GRANDE GITA! Era stare per un giorno intero con i compagni, all’aria aperta e anche con le maestre! La nostra mitica scuola, la Nuto Revelli School aveva organizzato un'escursione alla nuova croce posta da poco sulla collina alle spalle della Chiesa di S. Antonio di Morra per festeggiare "Il senza zaino day" e la Giornata della terra, trascorsa da poco.



Su Classroom era comparso l’annuncio delle insegnanti: per l’escursione era necessario equipaggiarsi bene! Allora abbiamo messo nello zaino - da trekking- le giacche impermeabili, le macchine fotografiche, binocoli, bussole e salviette disinfettanti e ...., gnam, gnam, gnam...., il pranzo al sacco che, diciamocelo pure chiaramente, è uno dei punti più importanti della gita. Nei nostri zaini sono così entrati fette megagalattiche di pizza, lenzuolini di focaccia, buste extralarge di patatine al formaggio, paninoni superimbottiti e tante altre squisitezze. Si sa, quando si gira il mondo, il cibo è importante e anche l’acqua. Anche qui le borracce non mancavano!



Eravamo emozionati, direi quasi eccitati, qualcuno aveva il cuore che batteva a mille: tutti sapevamo che ci saremmo divertiti un mondo! Qualcuno si sentiva leggero come una farfalla. Eravamo pronti per questa nuova avventura che si rivelò - sigh! sigh! - ben presto una stancante avventura. Fino a Morra è stato uno scherzo, abbiamo camminato speditamente, chiacchierando con gli amici ed evitando gli scherzetti che qualche compagno dispettoso si ingegnava a fare: pietre e fiori negli zaini altrui, sgambetti, spinte...naturalmente tutto senza che le maestre vedessero. Forse vedevano, ma chiudevano un occhio. Cominciava a fare caldo, ma in breve avevamo raggiunto la Chiesa di S. Antonio, tutti allegri e super chiacchieroni! Lì, abbiamo visto che tra l’erba spuntava un sentierino ripidissimo, 35° di ripidità e qualcuno, esaurito l’entusiasmo, al primo passo era già stanco.



Per fortuna c’erano compagni più abituati a camminare che davano una mano a quelli più piccoli e meno allenati. Chi sarebbe riuscito a non cedere? Era un sentiero composto per il 40% di rocce e, con il sole che ti batteva in testa, sembrava infinito! L’unica cosa da fare era andare avanti anche se eravamo veramente accaldati quando ... come un miraggio la croce sbucò da dietro un raggio, splendendo al sole e abbagliando coloro che la fissavano contenti di vederla. Eravamo proprio al settimo cielo e dopo una sostanziosa merenda ci siamo messi a fare delle foto tutti bene in posa vicino alla croce. Era proprio un luogo stupendo dove regnavano pace e serenità e la vista era mozzafiato. Da lassù infatti si vedevano Morra, Villar, Monastero, la pedancola e in lontananza anche i palazzi di Cuneo oltre a molti campi colorati. Verde ovunque e all’orizzonte le montagne ancora innevate.



Al ritorno, abbiamo cambiato strada. Speravamo in una bella discesa e invece ci sono state ancora delle salite e poi finalmente la strada asfaltata. Era comunque bello parlare tra noi, confidarci segreti, ridere con i compagni, cantare canzone, giocare a “Indovina chi” e inventarci dei nomi. Qualcuno esplorava con il binocolo i dintorni, cercando di vedere qualche animale da vicino.

All’ora di pranzo, eravamo a scuola stanchi e abbronzati come degli egiziani e abbiamo dato fondo alle riserve negli zaini. Poi, al pomeriggio abbiamo inventato un gioco nuovo: Baseball free ed è stato divertentissimo. Hanno partecipato anche le maestre anche se noi eravamo decisamente più bravi!



Poi, tutti insieme, con le pietre che avevamo portato da casa e dipinto qualche giorno prima, abbiamo costruito un enorme mandala che poi, come per magia, abbiamo trasformato in un grande mondo con oceani e terre emerse. Poi ci siamo seduti tutti intorno a guardarlo, contenti della nostra opera e felici di vivere in questo bel mondo.



Per concludere abbiamo camminato, abbiamo faticato, ma, dopo tutti i “non si può fare” abbiamo capito che se ci mettiamo d’impegno e ci aiutiamo, riusciamo a raggiungere le nostre mete. Un nostro compagno ha scritto che questa gita gli ha insegnato che “Dopo una salita c’è sempre una discesa” e noi siamo d’accordo con lui".