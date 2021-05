"Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro": Cgil Cisl e Uil scendono in piazza a Cuneo

Un morto sul lavoro ogni 11 ore è il dato ufficiale fornito dall’ Inail, al 31 marzo le vittime erano già 185.

In questo ultimo mese la morte della giovanissima operaia tessile di Prato ha evidenziato prepotentemente la drammaticità di un fenomeno che va avanti da troppo tempo, rispetto al quale rimangono inascoltate le proteste delle lavoratrici e dei lavoratori, i ripetuti appelli e le richieste del sindacato al governo.

CGIL CISL UIL hanno indetto una serie di iniziative unitarie per costringere il Paese e il Governo a riflettere su questo bilancio di morti. Assemblee unitarie e presidi si sono svolti nei giorni scorsi in tutta Italia per chiedere che si arrivi a definire un patto per la sicurezza nei luoghi di lavoro , per attivare infine una cabina di regia permanente tra governo e parti sociali, per avanzare proposte di strategia comune, contro una emergenza non casuale ma in costante aumento.

Martedì 25 maggio CGIL CISL UIL provinciali scenderanno in piazza nel capoluogo.



L’appuntamento si terrà a Cuneo di fronte alla Prefettura a partire dalle ore 11.