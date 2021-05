Lagnasco aderisce a Spazzamondo

Sabato 5 giugno Lagnasco parteciperà, come altri 165 Comuni della Provincia di Cuneo, all’iniziativa "Spazzamondo- Cittadini attivi per l’ambiente", la proposta che la Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile di Cuneo, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte e Cooperativa Erica, ha lanciato ai Comuni in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

La partecipazione attiva da parte dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni e la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente costituiscono obiettivi cruciali in questo periodo, su cui molte istituzioni sono fortemente impegnate. Fondazione CRC le ha individuate quali assi prioritari di intervento all’interno del proprio Piano Pluriennale 2021- 2024 "+Sostenibilità +Comunità +Competenze", e per questo motivo ha deciso di promuovere questo importante progetto.

L’iniziativa rientra nell’ottava edizione della campagna Let’s Clean Up Europe, evento di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti che coinvolge tutti i Paesi europei coordinato da AICA Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale.

A raccogliere la proposta e rilanciare l’iniziativa sul territorio lagnaschese, il Consiglio Comunale dei Ragazzi che, di concerto con l’Amministrazione Comunale, punta ora a coinvolgere tutte le associazioni operanti sul territorio comunale, scuole e famiglie, per essere parte della più grande campagna mai organizzata per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo.

Partecipare alla giornata del 5 giugno è molto semplice, ma è indispensabile un’iscrizione on-line entro mercoledì 2 giugno: sul sito www.spazzamondo.it , cliccando sul link "Iscriviti alla giornata" è necessario compilare un form molto semplice, scegliendo il Comune di Lagnasco tra quelli che hanno aderito ed inserendo i dati di un "capogruppo" (nome, cognome ed indirizzo mail); in ogni singolo gruppo si possono iscrivere fino a 5 adulti (intesi come maggiori di 12 anni) e 5 bambini (minori di 12 anni).

La Fondazione CRC e gli organizzatori recapiteranno quindi i kit complessivamente prenotati (guanti, pinza, sacchetti per la raccolta di rifiuti, t-shirt e cappellino) nelle postazioni allestite nei singoli Comuni, a Lagnasco nella piazzetta del Municipio. Nella mattinata di sabato 5 giugno saranno così distribuiti ai partecipanti che, muniti di quattro diversi sacchetti per differenziare tra carta, plastica, vetro ed indifferenziata, potranno così procedere alla raccolta dei rifiuti che saranno reperiti abbandonati nel centro e nella campagne di Lagnasco.

La raccolta si effettuerà dalle 9,30 alle 12, quando i sacchi di rifiuti andranno riportati nel punto di raccolta, contati e pesati ed il lavoro sarà condiviso sui canali social con gli hashtag #spazzamondo, #letscleanupeurope, #europeancleanupday.

La Fondazione CRC mette a disposizione premi in denaro (rispettivamente di 4 mila, 2 mila e mille euro) destinati a progetti di recupero e restituzione alla comunità di un’area verde, ai tre Comuni che avranno coinvolto il maggior numero di cittadini (Lagnasco concorre nella fascia compresa tra 500 e 3000 abitanti).