On. Gancia (Lega), funivia precipitata: "Tragedia che sgomenta. Fare luce sull'accaduto"

"Sono sgomenta e profondamente addolorata per la terribile tragedia della Funivia Stresa-Mottarone sul Lago Maggiore, dramma che funesta questa domenica che avrebbe dovuto essere di rinascita e di speranza. In attesa che si faccia luce sulle cause dell'incidente, ora è il tempo del dolore e delle preghiere per le vittime e le loro famiglie e grande è l'apprensione per il bambino gravemente ferito. "





Lo afferma l'on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega