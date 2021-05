Unica tariffa per il servizio idrico della provincia di Cuneo: ok dell’ATO

Tariffe dell’acqua uguali per tutti i gestori del servizio idrico che fanno parte della consortile CoGeSi.

Lo ha disposto l’ATO 4, Autorità d’ambito cuneese, che nei giorni scorsi ha approvato il percorso di convergenza tariffaria.

CoGeSi, Consorzio gestori servizi idrici, è la società consortile, costituita con a marzo 2012, tra i gestori totalmente pubblici del servizio idrico integrato della Provincia di Cuneo. Ne fanno parte l’Acda (Azienda cuneese dell’acqua), Alac (Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi), Calso (Comuni dell’acquedotto langhe sud occidentali), Sisi (Società intercomunale servizi idrici) e Infernotto acqua.

Ora, gli utenti di queste cinque realtà confluite in CoGeSi avranno un’unica articolazione tariffaria.

Per raggiungere questo obiettivo, l’Autorità d’ambito cuneese ha adottato due delibere, aprendo il processo di convergenza. Sono state approvate anche le tariffe per il periodo regolatorio che va dal 2020 al 2023.

“Un lavoro lungo e complesso – spiegano da CoGeSi – il primo passo per uniformare storie gestionali diverse che hanno riguardato le variegate realtà territoriali che compongono la nostra meravigliosa provincia.

La piena convergenza nella definizione delle tariffe rappresenta un salto di qualità nei confronti dei cittadini”.

Soddisfatto il presidente di CoGeSi, Emanuele Di Caro: “Il nostro lavoro silenzioso procede con determinazione, nonostante le complessità, verso la costruzione concreta di un soggetto pubblico unico nella gestione del servizio idrico a livello provinciale.

Quello di avviare il processo di convergenza tariffaria da parte dell’ATO 4 Cuneese, con il quale la collaborazione è stata ed è sempre proficua – ha concluso il presidente – è un tassello importante in questa direzione”.

Nel frattempo, sono state avviate – e sono ormai prossime alla conclusione – le procedure per il subentro di CoGeSi nella gestione degli impianti dei Comuni – sino a oggi gestiti da Ireti - di Ceresole d’Alba, Costigliole Saluzzo, Sanfré e Racconigi.

Lo stesso vale per gli impianti di alcuni Comuni, sinora gestiti in economia dagli stessi Enti comunali: in vista c’è la partecipazione di questi Comuni alle società socie della consortile CoGeSi.