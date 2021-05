Sorpresi a rubare una camicia firmata in un negozio di Torino: nei guai un 17enne ospite di una comunità educativa cuneese

Hanno provato a sottrarre abiti firmati in un negozio di via Roma a Torino. Ma la guardia giurata di turno li ha visti e fermati, chiamando la municipale. I vigili li hanno così identificati e denunciati.

E' successo sabato pomeriggio, in centro. Uno dei due giovani, fermato per un controllo in uscita dal negozio, sotto la giacca della tuta indossava una camicia rubata al piano inferiore, nel reparto abbigliamento uomo. La camicia in lino, di colore bianco, marca Piombo, aveva ancora l'etichetta del prezzo attaccata, ma era priva della tacca antitaccheggio che, con tutta probabilità, era già stata sfilata dallo stesso ragazzo che la indossava.