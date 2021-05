Certificazione energetica: tutto quello che c’è da sapere sull’Attestato di Prestazione Energetica

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento che in moltissimi casi deve essere presentato obbligatoriamente e che ha lo scopo di certificare l’efficienza di un edificio dal punto di vista energetico. Indispensabile anche per ottenere gli sgravi fiscali e le detrazioni previste per alcuni interventi di ristrutturazione edilizia, l’APE è diventato ormai sempre più importante ma in molti hanno ancora le idee confuse in merito a questo documento. Facciamo dunque chiarezza e vediamo nel dettaglio cos’è l’APE, in quali casi è obbligatorio per legge, come ottenerlo e quali sono i costi da mettere in preventivo.

APE: cos’è e perché è importante

L’APE è una certificazione energetica degli edifici, che fornisce informazioni precise in merito ai consumi dell’immobile e al suo isolamento termico. Questo attestato deve essere necessariamente redatto da un soggetto accreditato, in possesso di tutte le autorizzazioni e competenze del caso. L’APE è importante in quanto deve essere presentato obbligatoriamente in moltissimi casi e qualora dovesse mancare si rischiano sanzioni anche molto onerose. Parliamo insomma di un documento fondamentale, che bisogna sempre preoccuparsi di richiedere ad un soggetto abilitato.

APE: quando è obbligatorio

Come abbiamo accennato, l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio in molteplici casi e non deve mai essere sottovalutato in quanto le sanzioni previste in caso di errori o di mancata presentazione dell’APE sono spesso onerose. L’attestato è necessario ogni qualvolta si intenda mettere in vendita o affittare il proprio immobile, ma anche per effettuare interventi di ristrutturazione considerati importanti. Non solo: l’APE è obbligatorio anche qualora si volessero richiedere ed ottenere gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti per l’efficientamento energetico degli edifici e per il Bonus Casa. Oggi tutti gli immobili di nuova costruzione devono essere accompagnati dall’APE, obbligatorio anche in tal caso.

Le circostanze che impongono la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica sono molteplici ed è anche per questo motivo che negli ultimi anni sono nate imprese che si occupano nello specifico della predisposizione dell’APE.

Come ottenere l’APE e quanto costa

Per ottenere l’APE è necessario rivolgersi ad un soggetto accreditato, in possesso dell’autorizzazione necessaria per rilasciare tale documento nel pieno rispetto della normativa vigente. Questo soggetto può rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica solo dopo aver effettuato uno o più sopralluoghi che sono obbligatori e che gli consentono di verificare l’impianto di riscaldamento presente nell’edificio, la presenza o meno del cappotto e tutti gli altri elementi che concorrono a determinare la classe energetica dell’immobile.

Per quanto riguarda invece i costi da sostenere, questi sono variabili e dipendono da molteplici fattori quali ad esempio le dimensioni dell’edificio, la tipologia dell’impianto di riscaldamento cui è dotato, i sistemi di isolamento presenti e via dicendo. Quel che è certo è che l’APE ha delle tariffe non proprio irrisorie, dovute al fatto che il soggetto certificatore ha piena responsabilità sia civile che penale. Qualora nell’APE dovessero essere presenti informazioni errate o false dichiarazioni è infatti l’ente che l’ha rilasciato a risponderne. Per avere un preventivo dettagliato è importante fornire tutta la documentazione in merito all’immobile, in modo da poter effettuare una stima il più precisa possibile.