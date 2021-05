Cuneo: in consiglio la verifica degli equilibri del bilancio previsionale 2021-2023

23 milioni di euro: a tanto ammonta la giacenza liquida del Comune di Cuneo, secondo quanto comunicato dall'assessore e vicesindaco Patrizia Manassero nel corso della riunione della I^ commissione consiliare di lunedì 17 maggio. Al centro dell'incontro - tra i tre diversi punti all'ordine del giorno - la prima analisi della salvaguardia degli equilibri del bilancio previsionale 2021-2023 e l'illustrazione di una variazione di bilancio specifica, entrambi elementi che torneranno all'attenzione dell'amministrazione comunale nel corso del consiglio comunale, in programma per le giornate di oggi e martedì (24 e 25 maggio).

"La verifica degli equilibri di bilancio è condizione fondamentale per poter utilizzare l’avanzo di amministrazione a nostra disposizione in un modo che non sia quello di coprire eventuali ammanchi - ha sottolineato Manassero - . L'esatta composizione dell’avanzo si avrà alla fine del mese in corso ma l'analisi non rileva scostamenti negativi rispetto alle previsioni di bilancio".