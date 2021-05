A Prato Nevoso torna Inferno ALP: una gara piena di ostacoli in versione estiva

Confermata la tanto attesa seconda tappa di Inferno Series 2021: Inferno ALP, il prossimo 20 giugno 2021, con partenza dalla b di Prato Nevoso.

Il percorso di circa 10 km, si snoda attraverso i sentieri di montagna dell'altopiano, ovviamente in una versione tutta estiva. I partecipanti si troveranno ad affrontare salite, disce, boschi e piste da sci con circa venticinque ostacoli e un dislivello di oltre 500 mt, per raggiungere prima la Baita del Verde e successivamente la Baita del Rosso, a 2.000 mt di altitudine.

Raggiungere la vetta non sarà mai stato così esaltante: nel rispetto di regolamenti e protocolli sanitari in vigore (tra cui distanziamento e mascherine fino alla partenza), la corsa a ostacoli che da anni si tiene nelle più belle location italiane è considerata una gara di rilievo nazionale dal CONI ed è quindi riservata agli atleti in possesso del certificato medico agonistico. Solitamente, ma non per questo anno particolare, INFERNO apre le proprie porte anche ai non agonisti, che si trovano di fronte un evento adrenalinico e divertente; non una semplice corsa, ma una sfida con se stessi grazie alla quale affrontare col sorriso i propri limiti, riscoprendo determinazione ed energia.



Per superare gli infernali ostacoli naturali e artificiali presenti sui tracciati di Inferno, caratterizzati da vari dislivelli e distanze, serviranno forza, velocità, agilità e resistenza. Il segreto per raggiungere il traguardo sarà soprattutto la determinazione che ogni partecipante dovrà trovare in se stesso lungo il percorso nello scavalcare muri, risalire corde, trasportare pesi, attraversare funi in equilibrio o strutture in sospensione appesi a pioli ed anelli. Determinazione come quella di molte donne, spinte dal desiderio di rimettersi in gioco dopo un periodo difficile e dimostrare di potercela fare, ma anche di uomini, alla ricerca di esperienze emozionanti per uscire dalla propria comfort zone..



Nel rispetto delle normative vigenti al momento della gara, sarà anche possibile usufruire dei vari servizi offerti dal comprensorio di Prato Nevoso Ski, come la nuova cabinovia diretta dalla Baita del Verde a quella del Rosso, per assistere alla gara a duemila metri e avere una visuale privilegiata suglii ostacoli, sul percorso e sullo splendido paesaggio fino al Monviso..



Inoltre, ogni biglietto è coperto dal rimborso 100% in caso di annullamento della gara.

INFERNO SERIES 2021

Dopo la grande riuscita di Inferno SNOW 2021, lo scorso 13 marzo a La Malga MIllegrobbe (TN), la tanto attesa Inferno SERIES 2021 prosegue con la seconda tappa in programma: Inferno ALP, in versione estiva, un percorso in montagna di circa 10 km e 20 ostacoli sull’altopiano di Prato Nevoso. La SERIES 2021, i cui leader di classifica Federica Toni ed Eugenio BIanchi indossano una simbolica “maglia rosa”, si concluderà a ottobre in Toscana a Figline Valdarno, domenica 10 ottobre dove si celebrerà il gran finale di stagione con Inferno MUD. Tra i vigneti e le colline del Chianti, il Norcenni Girasole Village ospiterà la tradizionale edizione fangosa su 12 km con oltre 30 ostacoli.



QUALIFICHE E REGOLAMENTO



Tutte le competizioni Inferno sono aperte dai 16 anni di età, qualificanti ai Campionati Europei OCR, che si svolgeranno in Val di Fiemme a giugno 2022. Inferno ALP e Inferno MUD 12 km sono anche tappe del Campionato Italiano OCR, attraverso cui i migliori obstacle runner potranno conquistare l’accesso a Europei e Mondiali OCR 2022.

Sul sito ufficiale Infernorun.it è consultabile e scaricabile il regolamento di gara che include norme generali anti covid-19 di distanziamento, come partenze scaglionate e divieto di assembramento, sanificazione delle mani prima degli ostacoli, e tutte le indicazioni per il corretto svolgimento della competizione.

Alcuni ostacoli saranno più temuti, in quanto “in sospensione”, ovvero da superare senza contatto con il terreno, per i quali ogni atleta avrà a disposizione un solo tentativo; tutti gli altri ostacoli potranno essere provati più volte.

In generale, per poter rientrare in classifica si potranno sbagliare solo due ostacoli con conseguente taglio dei braccialetti. Per ogni ostacolo fallito l’atleta dovrà completare subito prima del traguardo un penalty loop e potrà recuperare solo due braccialetti sui tre posseduti alla partenza. Tutto ciò in base al regolamento della Federazione Italiana OCR, organizzatrice del Campionato Italiano, in base al quale non sarà ovviamente consentito dare o ricevere aiuto.



Nel complesso un movimento sportivo in continua crescita, sebbene questo anno non abbia permesso un allenamento costante per molti appassionati.

https://www.infernorun.it/it/video-training-inferno-ocr-obstacle/

Qui trovate alcuni video dei coach inferno per gli ostacoli che risultano più ostici, a cominciare dai nomi di ispirazione dantesca come Cocito, Limbo, Malebole, Conte Ugolino o PapèSatan.. Già perché questo è un anno infernale, in senso poetico ovviamente, visto che sono 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il primo che ha attraversato l’inferno.