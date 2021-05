Arpiste cuneesi premiate in concorsi di musica nazionali e internazionali

Si è concluso domenica 10 maggio, con la videoconferenza della presidente del Concorso Eleonora Perolini, la prima edizione del Concorso Internazionale Arpademia for CelticHarp che ha visto decine e decine di arpisti provenienti da tutto il mondo sfidarsi sul palco virtuale del Canale Youtube dell’Associazione Arpademia.

Durante la videoconferenza la Prof.ssa ha proclamato il vincitore del Concorso, Filippo Craglietti, che si è aggiudicato una splendida arpa modello Mia della Salvi. A febbraio 2021 erano stati pubblicati i nomi degli arpisti promossi alla seconda ed ultima prova, tra le quali risultavano anche le arpiste cuneesi allieve di Valentina Meinero. Entro marzo si è concluso l’invio dei video della seconda prova, preparata tra quarantene e zone rosse e la giuria, composta da arpiste di chiara fama, ha analizzato con attenzione i video delle singole esecuzioni.

Lunedì 11 maggio 2021 ci sono state delle belle sorprese anche per le arpiste cCuneesi che hanno ricevuto gli attestati la scorsa settimana. Non sono stati assegnati primi premi di categoria, ma solo il primo premio assoluto conseguito dal vincitore del Concorso. Con gioia e orgoglio Letizia Marabotto, 6 anni ha ottenuto il secondo premio nella categoria J eseguendo brani di G. Bosio, C. Salzedo e M. Grandjany. Maria Marino e Francesca Liguori, 10 anni, hanno conseguito il terzo premio nella categoria A. Francesca e Maria hanno presentato brani di D. Bouchaud, J. S. Bach, J. Weidensaul e per l’occasione hanno registrato ed eseguito un brano da loro composto.

In data 22 maggio sono anche arrivati i risultati del Concorso Nazionale MusicArte di Ozegna che ha visto premiate anche le tre partecipanti Cuneesi sempre allieve di Valentina Meinero: Maria Marino ha ottenuto un secondo premio con punteggio 94/100, Teresa Giaccone, che frequenta la terza media, ha ottenuto, nella categoria superiore sempre il secondo premio con punteggio 92/100 e Bianca Collidà, coetanea di Teresa Giaccone il terzo premio con punteggio di 87/100 presentando brani di vari stili dalla musica classica di Bach e Damase a quella sudamericana di Ortiz a quella contemporanea dell’arpista e compositrice italiana Caterina Bergo. In questa occasione nella Commissione figurava come Arpista la M° Fernanda Saravalli docente al Conservatorio di Cuneo.

Inutile dire la soddisfazione e la gioia di aver ottenuto premi in concorsi di tale livello e preparati durante l’intero anno scolastico 2020-2021 che ha presentato non poche difficoltà. Al momento Maria Marino, Francesca Liguori e Letizia Marabotto sono impegnate anche a partecipare al 1 Concorso Internazionale Online di Arpa dedicato alla Metodologia Suzuki “Crescere con la Musica” dedicato ad arpisti i cui docenti seguano la Metodologa Suzuki, mentre le loro compagne più grandi: Teresa Giaccone, Alice Rompianesi e Bianca Collidà si stanno sfidando al Quarto International Music Competition “Domenico Savino” di Taranto. Le esecuzioni delle partecipanti sono visibili sui canali Youtube dei Concrosi. In bocca al lupo!!!!