Atletica: assegnato a Mondovì il Trofeo delle Regioni Master su pista

Il Consiglio Federale Nazionale, riunitosi il 22 maggio, ha assegnato a Mondovì il Trofeo delle Regioni Master su pista che si terrà il prossimo 4 settembre con l’organizzazione dell’Atl. Mondovì.

La manifestazione va così ad aggiungersi ad un altro appuntamento tricolore in pista in programma nello stesso mese in Piemonte, vale a dire la Finale Nazionale Bronzo del CdS Assoluto su pista (18-19 settembre a Torino).

Da ricordare che nel 2021 in Piemonte già si sono svolti altri due appuntamenti tricolori no stadia: il Campionato Italiano Individuale Assoluto e Master della 24h a Biella (27-28 marzo) e il Campionato Italiano Individuale Assoluto e Master di Trail Lungo a Cantalupo Ligure (15 maggio).