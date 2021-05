Cuneo Volley: en plein di vittorie tra Serie C e settore giovanile

Seconda vittoria consecutiva, in Serie C, per la squadra di coach Salomone, che si aggiudica a punteggio pieno il confronto casalingo con il Rabino sport Val Chisone al PalaITIS in diretta YouTube sul canale CUNEO VOLLEY TV. Super domenica per le due compagini Under 17 della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo; la squadra Rossa di Revelli e Alivesi porta a casa 3 punti dalla trasferta albese, mentre la formazione Bianca di Tavella e Chiri si aggiudica per 3-0 il match casalingo con il Pvb Under17M Canelli. Il derby interno dell’Under 15, che vedeva opposte le formazioni Rossa e Blu, entrambe all’interno del Girone 1°-4° posto (chi vincerà si aggiudicherà l’accesso alla Final Four Regionale), ha visto la vittoria dei ragazzi allenati dai coach Feula e Garro. Oggi alle ore 19.30, l’U17 Rossa scenderà nuovamente in campo nel campionato Under 19 per il confronto esterno con il Volley Savigliano.

Serie C

Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, D’Amato opposto, Rainero e Giokicaj centro, Chiapello e Vergnaghi schiacciatori; Giordano (L).Coach Merlo ha schierato: Montarello palleggio, Cerovetti opposto, Tavella e Dalmazzo al centro, Chiabrando e Merlo schiacciatori; Druetto (L). Al termine dell’incontro coach Giorgio Salomone: «Seconda vittoria consecutiva dei nostri ragazzi in questa seconda fase del campionato. Abbiamo iniziato il girone in modo positivo».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo sarà sabato 29 maggio alle ore 17.30 a Collegno, ospiti dell’Artivolley.

2^ Giornata / Fase 2 (22/05/2021) – Regular Season Serie C maschile / Girone B3

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo – Rabino Sport Val Chisone 3-0 (25-23/25-19/25-22)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero 4, D’Amato 11, Rainero 4, Gjockikaj 9, Chiapello 13, Vergnaghi 11; Giordano (L); Agapitos, Pellegrino. N.E. Rado, Quaranta, Falco. All.: Giorgio Salomone Aiuto All.: Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone Arbitro: Annolfi Valentina.

Under 17

5^ Giornata (23/05/2021) – Under 17 maschile

Mercatò Alba - BAM Mercatò Cuneo Rossa 0-3 (15-25/7-25/13-25)

Lo starting six di Cuneo: Marino palleggio, Cavallotti opposto, Chiaramello e Macario centro, Costanzo e Armando schiacciatori; Bonis (L). Al termine dell’incontro coach Francesco Revelli: «Buona partita. La partenza poco brillante nel primo set non ha condizionato la prestazione globale della squadra, che ha sfruttato la partita per provare soluzioni tattiche, soprattutto con i centrali. Cambiopalla sempre fluido e fase muro difesa di buon livello, tant’è che abbiamo scavato i break. Domani scenderemo in campo nel campionato U19 e domenica prossima sarà derby».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa sarà l’ultimo prima dell’accesso alla Final Four Regionale. Il match sarà domenica 30 maggio alle ore 10.30 al PalaITIS e si tratterà del Derby biancoblù. La partita sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

Banca Alpi Marittime Mercatò Rossa: Marino, Cavallotti, Chiaramello, Macario, Costanzo, Armando; Bonis (L); Bisotto, Bertolino, Quintani (L).All.: Francesco RevelliII All.: Paolo Alivesi

5^ Giornata (16/05/2021) – Under 17 maschile

BAM Mercatò Cuneo Bianca - PVB Under 17 M Canelli 3-0 (25-20/25-17/25-16) Lo starting six di Cuneo: De Lucia palleggio, Delfino opposto, Coppa e Vesuvio centro, Falco e Cavallo schiacciatori; Giordano (L). Al termine dell’incontro coach Giovanni Tavella: «Bella vittoria casalinga, anche in questa partita tutti i convocati hanno trovato spazio e dato il proprio contributo al risultato finale».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca sarà il Derby biancoblù domenica 30 maggio alle ore 10.30 al PalaITIS.

Banca Alpi Marittime Mercatò Bianca: De Lucia 3, Delfino 8, Coppa 13, Vesuvio 5, Falco 7, Cavallo 6; Giordano (L); Anfossi 3, Sciolla 1, Betthai 2.All.: Giovanni TavellaII All.: Nadia Chiri

Under 15

2^ Giornata / Girone 1°- 4° (22/05/2021) – Under 15 maschile

BAM Mercatò Cuneo Rossa - BAM Mercatò Cuneo Blu 3-0 (25-14/25-18/25-14)

Banca Alpi Marittime Mercatò Rossa: Marino, Vergnaghi, Bellanti, Camia, Pellegrino, Ballario, Arnaudo, Peano, Costanzo, Sciandra, Giraudo F. (L).All.: Samanta FeulaII All.: Marco Garro Banca Alpi Marittime Mercatò Blu: Arneodo, Betthai, Cuniglio, Di Maria, Giordanengo, Grosso, Maiorano, Nacca, Pinardi, Viale; Giraudo A. (L).All.: Diego FrisonDirigente: Roberto Pansa

I prossimi appuntamenti delle compagini U15:

- BAM Mercatò Cuneo Blu sarà sabato 29 maggio alle ore 15.30 al PalaITIS con gli astigiani del Revolution.

- BAM Mercatò Cuneo Rossa sarà sabato 29 maggio alle ore 15.00 a Villanova Mondovì.

- BAM Mercatò Cuneo Bianca ospiterà sabato 29 maggio alle ore 18.00 l’Alba.