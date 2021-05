Racconigi Cycling Team: Valentina Basilico nella top ten al “Trofeo Bussolati Asfalti”

Brillante prestazione del Racconigi Cycling Team nell'edizione 2021 del “Trofeo Bussolati Asfalti”, manifestazione riservata alla categoria junior, con al via anche le atlete under primo anno, organizzata dalla Scuola Ciclismo Parma A.S.D. nel cuore di Bianconese di Fontevivo, in provincia di Parma.

La formazione di patron Silvio Traversa, guidata dal team manager Claudio Vassallo, ha colto una più che positiva decima piazza assoluta con la talentuosa sprinter brianzola Valentina Basilico, già terza classificata al “Trofeo Città di Ceriale” a Ceriale, quarta al “Trofeo Born to Win” di Civitanova Marche (MC) e sesta nell'internazionale “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano - U.C.I. Nations' Cup Junior Women” di Cittiglio (VA), che si è dimostrata anche la quarta miglior junior al traguardo.

Le 126 atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori si sono sfidate sulla distanza di 76,3 chilometri, spalmati sulle strade di un circuito di 10800 metri, quasi totalmente pianeggianti, ripetuto per sette volte. Da sottolineare l'ottima prestazione offerta dall'emiliana di Correggio Matilde Beltrami, evasa dal gruppo all'inizio della prima tornata in compagnia di un drappello composto da una decina di avversarie. La bella azione dell'atleta diretta in ammiraglia dall'esperto tecnico Roberto De Filippo si è conclusa ad una manciata di chilometri dalla conclusione, poco dopo il suono della campana che sanciva l'inizio dell'ultimo giro. La fuga della Beltrami è stata ben protetta da Rachele Bonzanini, Monia Garavaglia, Benedetta Brafa e Matilde Ceriello, che hanno svolto un prezioso lavoro da 'stopper' in favore della loro compagna di squadra.

ORDINE D'ARRIVO “TROFEO BUSSOLATI ASFALTI” A BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR):

1) Tonetti Cristina (Vo2 Team Pink) Km 76,3 in 1h52'00'' alla media di 40,875 Km/h

2) Mantovani Aurora (Vo2 Team Pink) a 13''

3) Del Sarto Milena (Team Gauss - Fiorin)

4) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

5) Giuliani Giulia (GB Junior Team ASD)

6) Simoni Giorgia (Born to Win - G20 Boiler Parts - Ambedo)

7) Fiscarelli Ylenia (Pro Cycling Team Fanini)

8) Brugnera Alice (Breganze - Millenium)

9) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service)

10) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)