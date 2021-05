Volley A2/F - UFFICIALE: Le strade di Davide Delmati e della Lpm Bam Mondovì si separano

Si chiude un ciclo, si chiudono quattro anni di emozioni, vittorie e anche di qualche bruciante delusione. Le strade dell’allenatore Davide Delmati e della Lpm Bam Mondovì si separano. Una notizia nell’aria già da diversi giorni, ma che oggi è stata ufficializzata dalla società della presidente Alessandra Fissolo. La Lpm ha deciso di voltare pagina, di chiudere un ciclo comunque entusiasmante e di puntare su un nuovo tecnico.

Una scelta sofferta, anzi soffertissima e che non ha lasciato indifferenti la dirigenza monregalese e lo stesso allenatore milanese. Tra Delmati e il Puma con il tempo si era costruito un rapporto che andava ben oltre i classici schemi società-allenatore. Davide per quattro anni è stato l’anima di questa squadra, nel bene e nel male. Un rapporto sanguigno e viscerale con la società e con la città di Mondovì che ha lasciato un segno indelebile nei rispettivi cammini.

Questo spiega il perché la decisione di chiudere questo rapporto abbia prodotto un vero e proprio “tnusami emotivo” sia in Delmati, che nella dirigenza della Lpm. Questa interruzione, però, non rappresenta una bocciatura nei confronti dell’allenatore milanese, ma l’esigenza e la voglia di aprire una nuova pagina dopo aver condiviso un percorso insieme. Un cammino fatto di ben 122 partite in cui la Lpm ha ottenuto 81 vittorie e 41 sconfitte, ha sfiorato per due volte la promozione in A1 e ha conquistato il diritto a disputare per tre volte la finale di Coppa Italia, ahimè uscendo sconfitta in tutte e tre le occasioni.

E’ inutile negare che il non aver portato a casa un trofeo o una promozione abbia finito per influire nella scelta di interrompere la collaborazione tecnica. In queste ultime quattro stagioni in A2 immancabilmente qualche errore di valutazione è stata fatta, sia da parte di Delmati, che da parte della società, ma non sono mancati neppure imprevedibili avversità e quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Basti pensare alla finale di Verona contro il Sassuolo, quando un finale da “thriller” ha negato alle Pumine la gioia di alzare al cielo il trofeo.

Di certo sia Delmati, che la società, per l’impegno, la serietà e la dedizione avrebbero meritato ben altra sorte, ma la meritocrazia nello sport si scontra spesso con la dura realtà espressa dal campo. E’ solo il terreno di gioco a emettere l’inappellabile verdetto e tutti i protagonisti non possono fare altro che rispettarlo. Chiudere un ciclo di quattro anni con un allenatore è emotivamente difficile da commentare anche per noi cronisti, che in questi anni abbiamo visto quanto impegno e quanti sforzi siano stati profusi per raggiungere un grande risultato.

Non è stata raggiunta la promozione in A1 e non è stata alzata al cielo la Coppa Italia, ma sono stati vissuti momenti contraddistinti da emozioni straordinarie. Di una cosa siamo certi: la gentilezza, la disponibilità e la professionalità che ha dimostrato Davide Delmati in questi quattro anni hanno consentito di scrivere una delle pagine più belle di questa società. Grazie e buona fortuna Davide…

Di seguito il comunicato trasmesso dalla Lpm, che di fatto sancisce il “rompete le righe” della stagione delle Pumine e nel contempo ringrazia il tecnico Davide Delmati per i quattro anni vissuti alla guida del Puma:

Si è chiuso mercoledì scorso, con il saluto dell’amministrazione comunale, il campionato 2020-2021 della Lpm Bam Mondovì: è quindi arrivato il momento dei saluti e degli arrivederci.

Quella appena conclusa è stata una stagione complicata, diversa dalle altre. Il virus, le positività, i tamponi ogni settimana, gli stop dovuti al Covid, i tour de force per recuperare le gare, le partite senza pubblico… Le difficoltà ci sono state, ma atlete e staff sono stati più forti di tutto, dimostrando in campo la caparbietà, la determinazione e la voglia di raggiungere un obiettivo. Purtroppo il cammino di questa squadra si è interrotto prima del previsto, ma l’intero gruppo è stato capace di farsi amare dai tifosi e dai monregalesi, anche a “porte chiuse”.

Si chiude un capitolo della storia della Lpm pallavolo Mondovì, un capitolo che ha visto protagoniste persone fantastiche, apprezzate umanamente e sportivamente.

La società rossoblu ha scelto di programmare il futuro, cambiando per prima cosa la guida tecnica, affidata negli ultimi quattro anni a Davide Delmati, a cui la società vuole augurare “mille e più soddisfazioni sportive e personali”.

“Con Delmati abbiamo passato momenti indimenticabili e vissuto emozioni straordinarie. Dopo tanti anni sulla nostra panchina, Davide è diventato un vero amico. Grazie a lui abbiamo raggiunto tre finali di Coppa Italia e portato il nome della nostra città tra le prime squadre d’Italia.” - commenta il direttore sportivo Paolo Borello - “Non possiamo che ringraziarlo per aver coltivato il nostro sogno ed essere stato parte di esso. Sempre disponibile con giornalisti e tifosi, Delmati è riuscito ad entrare davvero nei cuori dei monregalesi, che lo hanno apprezzato sia come tecnico sia per le sue qualità umane.”

La società è al lavoro per costruire un nuovo team, con cui poter sognare ancora. In casa Lpm pallavolo Mondovì è molto importante essere consapevoli che ogni anno trascorso è come un mattone, necessario per crescere e per migliorare. Per questo la dirigenza vuole ringraziare tutte le ragazze, lo staff e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato all'organizzazione della stagione sportiva: ognuno ha dato il proprio prezioso contributo e a ciascuno va il “grazie” della società e della città di Mondovì.

Una nuova pagina dell’LPM BAM Mondovì è pronta per essere scritta…