Nella giornata di martedì 25 maggio 2021 via Umberto I a Bra sarà chiusa al traffico dalle 8 fino alla fine dei lavori (prevista entro la giornata) per consentire il ripristino del manto stradale che in un punto è stato interessato da un improvviso e non prevedibile principio di cedimento.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dell’intervento.