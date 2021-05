A Busca da oggi due ragazzi al lavoro in Comune per il Servizio Civile

Hanno incominciato questa mattina i due ragazzi che presteranno lavoro come Servizio Civile nel Comune di Busca per i prossimi 12 mesi.

Sono due giovani buschesi: Alessia Tallone, classe 2000, maturità in lingue straniere e iscritta al 2° anno del corso di laurea in Lingue e culture per il turismo, e Nicolò Veronese classe 2002 con attestato di operatore elettrico e manutentore elettromeccanico dall’AFP di Dronero.



Nell’area dell’ufficio tecnico, si occuperanno della sostenibilità e sicurezza degli insediamenti urbani in termini ambientali, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, agli spazi verdi pubblici, alle strade agro-silvo-pastorali, ai sentieri di collina e montagna, alle piste ciclopedonali.



I ragazzi sono stati salutati questa mattina dal sindaco Marco Gallo e dall’assessore al Volontariato Ezio Donadio, i quali, insieme con l’assessora alle Politiche giovanili Beatrice Aimar, augurano loro una felice esperienza, ringraziandoli per aver voluto dedicare un periodo significativo della loro gioventù in un impegno di solidarietà verso la comunità: è la scelta di mettersi in gioco, è crescita, è confronto, è un gesto di cittadinanza attiva, è importante scegliere di esserci, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo.