A Cuneo "il Trovarobe" lascia piazza Galimberti e torna in piazza Europa

Sabato 29 maggio, dalle 8 alle 18, torna in piazza Europa "IL TROVAROBE", il tradizionale mercato dell'Antiquariato e Modernariato. Durante il periodo dell'emergenza Covid, per garantire il distanziamento, è stato spostato in piazza Galimberti.

"Come promesso – dichiara l’assessore Luca Serale - non appena si è presentata la possibilità, abbiamo riportato il Trovarobe nelle sede originaria di piazza Europa. Un altro passo verso la tanto attesa normalità con il ritorno dell'appuntamento di fine mese nella parte alta della città."