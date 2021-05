Al Mercato Ingrosso Alimentare torna il mercatino degli piccoli animali

Anche dal Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo arrivano importanti segnali di ripartenza, con la riapertura del mercatino dei piccoli animali. L’appuntamento torna domenica 30 maggio nella tradizionale area di via Bra, in frazione Ronchi: dalle 7,30 alle 12 sarà possibile ammirare e scambiare conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali allevati al chiuso. Sarà una ripartenza in forma completa del mercatino, a cui potranno tornare nuovamente a partecipare anche altre specie avicole come colombi, pollame, anatre, faraone, pulcini, tacchini e pavoni. Non mancherà inoltre la possibilità di acquistare mangimi ed attrezzature. “Dopo essere stati costretti a fermarci a causa dell’emergenza sanitaria, siamo felici di poter finalmente ripartire – commentano i vertici del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo -. Ci auguriamo che in tanti possano venire a curiosare al mercatino, nel rispetto delle regole e in totale sicurezza: è un segnale di ritorno alla normalità di cui tutti abbiamo bisogno”. Dopo l’appuntamento di domenica, l’esposizione riprenderà a svolgersi regolarmente l’ultima domenica di ogni mese.