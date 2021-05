Anche quest’anno il Comune di Mondovì attiva la materna estiva presso la scuola dell’infanzia “Il grillo parlante” in via Bra 45, con l'obiettivo di dare un supporto durante i mesi estivi alle famiglie e l’opportunità ai bambini di trascorrere una estate in gioco.

Il servizio sarà disponibile dal 5 luglio al 27 agosto e verrà erogato dalla cooperativa Ale.Mar, dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 16, con possibilità di iscrizione a pagamento per il PRE-SCUOLA dalle 07.30 alle 8.

Le tariffe saranno le seguenti:

PRE-SCUOLA 30 euro mensili residenti e NON residenti.

MESE DI LUGLIO/AGOSTO 190 euro residenti 352 euro NON residenti

Solo per il mese di AGOSTO sarà possibile iscriversi o per le prime due settimane o per le ultime due al prezzo di 96 euro per i residenti e 179 NON residenti.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la cooperativa Ale.Mar al numero 346/1167656 da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16, tramite indirizzo mail servizimondovi.alemar@gmail.com con oggetto “materna estiva”, oppure consultare i siti: www.alemaronlus.it (nella sezione “centri estivi” cliccare Mondovì) e www.comune.mondovi.cn.it .