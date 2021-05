Ceva, ritrovato l'uomo disperso questa mattina

Il 55enne, è stato individuato verso le 17 in una zona impervia, impossibilitato a muoversi a causa di una caduta, disidratato ma in buone condizioni di salute.

L'allarme è scattato questa mattina quando l'uomo si era allontanato dalla comunità terapeutica di Montezemolo, non riuscendo più ad orientarsi.

"Una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha individuato un uomo disperso da questa mattina nella zona di Ceva (Cn)"- come spiegano dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - "Dopo che in mattinata le ricerche si, erano concentrate nel territorio del comune di Roascio, si è deciso di spostare le operazioni verso Ceva e, seguendo le indicazioni fornite dal disperso, una squadra lo ha trovato a monte della stazione ferroviaria, in una riva scoscesa dove era caduto restando bloccato nella fitta vegetazione caratterizzata da rovi spinosi".

Per le operazioni di ricerca era stata allestita l'Ulc a Ceva, sul piazzale dell'Uvex. Le ricerche hanno visto in azione le squadre dei Vigili del Fuoco di Ceva e Mondovì, i Carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Protezione Civile e la Croce Rossa.