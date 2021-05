Cuneo, proseguono gli appuntamenti della rassegna "in.onda.azione.sostenibile"

Prosegue con l’appuntamento del 26 maggio in.onda.azione.sostenibile., la nuova rassegna di incontri online che l’Assessorato alla Pianificazione Strategica in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura, dedica ad Agenda2030 e sviluppo sostenibile.

La rassegna propone un viaggio fra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: ogni mese “mettiamo in agenda” un incontro, un progetto, un libro per riflettere insieme su come i goal individuati dall’ONU possano essere tradotti in concretezza nel territorio nel quale viviamo, con uno sguardo rivolto sia alle strategie nazionali e internazionali che alle politiche e alle esperienze locali.

L’incontro di maggio è dedicato al Goal 4 dell’Agenda2030: Istruzione di Qualità.

Guidati dalle riflessioni di Andrea Lerda (curatore d’arte) insieme all’artista Iena Cruz, affronteremo il tema dell’Eco Arte e dell’educazione alla sostenibilità.

L’arte può farci riflettere sul tema della sostenibilità?

Quali nuovi modelli formativi andrebbero sviluppati per riscoprire sentimenti di empatia con il mondo?

A partire da una riflessione tra parole e immagini sul rapporto tra arte, crisi climatica ed educazione, approfondiremo il progetto che Iena Cruz sta completando presso l’IC Oltrestura di Cuneo. Ascolteremo dalla voce degli allievi e della loro insegnante Michela Giuggia l’esperienza unica che sta vivendo la scuola con il progetto ‘Il mondo cambia e noi?’ e come questo contatto diretto con l’arte e i temi della sostenibilità siano l’esito di un percorso educativo stimolante durato un intero anno scolastico.

L’incontro si svolgerà online in diretta sul canale YouTube Cuneo 2030 e sulla pagina fb del Comune di Cuneo e potrà essere visionato anche in replica. La partecipazione è gratuita e non è necessaria l’iscrizione.