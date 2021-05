A Frabosa Sottana presentate le attività della Protezione Civile: si cercano nuovi volontari!

La Protezione Civile di Frabosa Sottana nella serata di ieri, lunedì 24 maggio, ha incontrato la popolazione per illustrare le attività svolte dal gruppo a favore del territorio.

L'incontro si è svolto, nel rispetto delle norme anti covid, al Gala Palace, il sindaco, Adriano Bertolino, responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile ha ringraziato i volontari per il costante lavoro svolto in tutto il periodo dell'emergenza sanitaria e nelle situazioni emergenziali che la nostra provincia ha dovuto affrontare a causa degli eventi alluvionali dello scorso ottobre. "È indispensabile essere consapevoli che tutti insieme siamo la Protezione Civile” - ha aggiunto, invitando i giovani a diventare volontari.

Loris Bertolino, consigliere comunale con delega alla Protezione Civile e rapporti con le Associazioni, ha sottolineato l'importanza dei volontari sul territorio

"I volontari della Protezione Civile svolgono un compito preziosissimo per la comunità" - ha sottolineato Loris Bertolino - "dedicando il loro tempo libero a fondamentali attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento di situazioni emergenziali dovute a calamità naturali, come l'alluvione che nei mesi scorsi ha colpito le valli Tanaro, Vermenagna e Gesso".

L'impegno dei volontari però è decisamente variegato, come ha spiegato Corrado Bruno, coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile di Frabosa Sottana: "Nel corso dell'emergenza sanitaria siamo stati impegnati a sostegno dei cittadini, prima con la consegna dei pacchi alimentari e ora prestando servizio al centro vaccinazioni all'ex Valauto di Mondovì, ma le nostre attività comprendono anche e soprattutto interventi locali (gestione eventi e manifestazioni e interventi di prevenzione, ndr)"

Chi può diventare volontario?

Tutti i maggiorenni, ragazze e ragazzi, uomini e donne, anche pensionati – che vogliano donare un po’ del loro tempo. Per diventare volontari è necessario seguire un corso regionale e poi, a seconda delle proprie attitudini, è possibile 'specializzarsi' in diverse mansioni. Per tutte le informazioni e per entrare a far parte del gruppo di protezione civile è possibile rivolgersi in comune.