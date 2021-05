Il Siulp a fianco dei colleghi della Polizia Penitenziaria nel sit in davanti al carcere di Cuneo

E' previsto un sit in davanti al carcere di Cuneo giovedì 27 maggio dalle 9.30 alle 12

Giovedì 27 maggio dalle 9.30 alle 12 il SIULP Cuneo, il Sindacato della Polizia di Stato maggiormente rappresentativo della provincia Granda e a livello nazionale, sarà presente con una delegazione al sit in di protesta organizzato da OSAPP, SINAPPE, UILPA, USPP e CNPP CGIL presso il piazzale antistante la Casa Circondariale di Cuneo per dare sostegno all’azione sindacale dei colleghi della Polizia Penitenziaria che versano in condizioni critiche contro un’amministrazione poco attenta ai poliziotti della penitenziaria.

L’enorme sacrificio della Polizia Penitenziaria in questa provincia non può essere lasciato alla semplice protesta di una parte della Polizia ma necessita del sostegno di tutte le altre forze di Polizia.

La Polizia Penitenziaria in questa provincia controlla ben quattro carceri di massima sicurezza e quotidianamente contribuisce, al pari delle altre Forze di Polizia, al mantenimento dell’ordine democratico, svolgendo, con altissima professionalità, il complesso percorso di rieducazione dei condannati, come previsto dai principi sanciti della nostra Costituzione.

Nell’esercizio dell’attività di vigilanza, la Polizia Penitenziaria svolge il difficile compito di garanzia fra le situazioni di sofferenza e di disagio proprio della realtà carceraria, compito assolto, grazie all’abnegazione e alla grande professionalità degli appartenenti al Corpo, pur a fronte d’innegabili criticità del sistema carcerario e cronica carenza di organico.

Il Siulp, il 27 maggio sarà a fianco dei colleghi della Polizia Penitenziaria.