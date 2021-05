La casa di riposo di Sampeyre in “sofferenza finanziaria”

I bilanci della Casa di riposo di Sampeyre, in Valle Varaita, registrano ancora una “sofferenza finanziaria”.

L’emergenza Covid continua a lasciare strascichi, e – seppur ci siano stati alcuni nuovi ingressi di ospiti all’interno della struttura, ancora adesso ci sono molti posti letto vuoti. Al tempo stesso, sono state ripristinati gli accessi esterni e le visite ai privati, che consentono un miglioramento psico-fisico importante.

Il Consiglio di Amministrazione della struttura è presieduto da Renato Baralis. Alcuni Enti pubblici sono intervenuti a sostegno dell’importante realtà territoriale, deliberando un contributo finanziario che permette di migliorare in parte la gestione economica dell’Ente. La casa di riposo di via Silvio Pellico, infatti, svolge un’importante attività socio-sanitaria e socio-assistenziale alle persone anziane bisognose dell'alta Valle Varaita, nella fattispecie per i Comuni di Sampeyre, Bellino, Pontechianale, Casteldelfino, Frassino e Melle.

Accanto alle iniziative delle Istituzioni, sono molti i privati cittadini che hanno voluto devolvere contributi – piccoli e grandi – alla casa di riposo, ben consapevoli che il servizio che la struttura offre a tutta l’alta Valle è essenziale e insostituibile: “non si può pensare – dicono dalla struttura – che gli anziani siano trasferiti in giro per la provincia nelle varie case di riposo proprio nell’ultima parte della loro vita, dopo aver vissuto e lavorato da sempre sulle loro montagne”.

In questo ambito si pone anche l’associazione “Amici della casa di riposo San Giuseppe di Sampeyre”, alla quale è possibile devolvere il 5x1000, indicato il codice fiscale numero 94044210048.

“Artisti per la Casa di Riposo di Sampeyre” è invece il nome della pagina Facebook creata per divulgare l’iniziativa benefica alla quale aderiscono un gruppo di artisti che vogliono contribuire, nel limite delle loro forze, alle spese di gestione della struttura.

“Conosciamo personalmente sia gli ospiti che le assistenti della struttura. – spiegano Erica Agazzani, Katia Giordanino, Elisabetta Rigamonti – Per i primi il rischio di chiusura significherebbe la rinuncia alla cura e alla tutela di una casa protetta e per i secondi la perdita del lavoro”.

Mossa da questo spirito è quindi nata l’iniziativa, alla quale hanno già risposto generosamente alcuni artisti di spicco del panorama locale e internazionale. Il ricavato della vendita degli oggetti d’arte da loro donati verrà interamente devoluto alla casa di riposo.

Le opere sono già esposte sulla pagina Facebook, dove è anche possibile procedere con l’acquisto.

“Agli artisti che volessero offrire gratuitamente un loro lavoro in beneficenza – spiegano i promotori – verrà inviato un modulo con le informazioni per partecipare all'iniziativa.

I donatori estimatori d'arte che offriranno una cifra corrispondente o superiore al prezzo dell'opera prescelta, potranno entrare in possesso prendendo contatto direttamente con l'autore, consapevoli del significato umano e solidale del gesto”.

Indipendente dall’acquisto di opere, è poi anche possibile effettuare donazioni direttamente sul conto corrente IT90F0538746780000038014168 intestato all'“Associazione Amici della Casa di Riposo San Giuseppe di Sampeyre”. Nella causale basterà indicare che si tratta di una libera offerta.

“Ricordiamo – chiosano i promotori – che le donazioni, come in questo caso, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi: a tal scopo verrà fornita relativa ricevuta".

Chiunque vorrà offrire un'opera o acquistarla o avere altre informazioni si potrà rivolgere a Erica Agazzani (333 1366349) o Katia Giordanino (328 4468330).

Organizzatori ed artisti coinvolti in questa iniziativa desiderano “esprimere la loro profonda gratitudine a tutti coloro che vorranno offrire il loro sostegno alla struttura, ai suoi ospiti, alle loro famiglie e alla diffusione del nostro patrimonio artistico”.

L'iniziativa terminerà il 30 giugno, “ma le libere donazioni saranno sempre ben accette”.

La casa di riposo ha inoltre messo in vendita alcune sue proprietà. Si tratta di due case in località Caldane di Casteldelfino, una casa a Villar di Sampeyre, e una casa in borgata Bellini di Sampeyre.

Per informazioni sulle vendite si può telefonare in casa di riposo al numero 0175.977266.

Dall’Ente giungono i ringraziamenti a quanti, a vario titolo, stanno contribuendo a questa gara di solidarietà, con aiuti importanti. Nella speranza di ritrovarsi in un futuro dettato da “tempi migliori”.