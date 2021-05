Saluzzo: saggi di fine anno della Scuola APM

I consueti saggi della Scuola APM concludono l’anno scolastico dei corsi base di musica e teatro, corsi che nonostante le ovvie difficoltà si sono svolti regolarmente con la partecipazione in presenza di adulti e bambini.

Gli appuntamenti musicali e teatrali di fine anno saranno graditi momenti per dare l’opportunità ai nostri allievi di tornare a “calcare il palco” ed esibirsi di fronte a un pubblico.

Gli spazi dedicati saranno quelli della Scuola APM e della città di Saluzzo; per rispettare le normative sanitarie vigenti i posti saranno contingentati, specialmente all’interno dell’APM dove gli eventi saranno riservati alle famiglie, su prenotazione.

Si inizia mercoledì 26 maggio alle ore 16.45 e alle ore 19 con i piccoli allievi del corso Musica Maestro, coordinato dalla docente Manuela Allemano. Il docente Mario Bois presenterà il saggio teatrale nella Sala Verdi con il primo spettacolo alle 19:30 e la replica alle 20:30.

Martedì 1 giugno alle ore 18 si esibiranno in Sala Verdi gli allievi delle classi di chitarra e arpa (docenti Giulio Gallarate e Valerio Lisci) e alle ore 20 la classe di canto moderno della docente Chiara Rosso. Si prosegue giovedì 3 giugno con le classi di pianoforte e di flauto (docenti Sandro Zanchi, Giuseppina Gaggero, Giacomo Abbà) alle ore 17.30. La classe di canto moderno si esibirà per un secondo turno alle ore 20.

Venerdì 4 giugno alle ore 17 sarà ancora protagonista il pianoforte, con gli allievi dei docenti Gabriel Arneodo e Lorenzo Martini. La classe di canto moderno si esibirà per un ultimo turno alle ore 20, mentre ritroveremo gli allievi impegnati nell’organico del Vocal Lab, lunedì 7 giugno alle ore 20. Mercoledì 16 giugno appuntamento nel tardo pomeriggio con le classi di violino, chitarra classica e pianoforte (docenti Elena Ciartano, Daniele Giacobbe, Andrea Vigna Taglianti).

Oltre ai saggi interni all’APM, ci saranno tre appuntamenti concertistici esterni e rivolti alla cittadinanza.

L’orchestra del progetto “Suono Anch’io” si esibirà Sabato 5 giugno alle ore 21 (location in via di definizione – per info: tel. 0175 47031).

Sabato 19 giugno, nell’ambito della rassegna artistica “Start”, i docenti e gli allievi del laboratorio Rock e Vocal Lab suoneranno alle 17:00; alle ore 18 toccherà al docente di organo Daniele Rinero chiudere gli appuntamenti di fine anno scolastico con il concerto organistico presso la Chiesa di S.Agostino, Saluzzo, nell’ambito della rassegna Start.