Si continua nel progetto di riqualificazione dell'area attorno al santuario di Valmala

Gli operai forestali della Regione Piemonte della squadra Valle Grana 2, diretta da Riccardo Costa e composta da Roberto Pasero (caposquadra) Flavio Ferrero, Ezio Arnaudo, Fabio Panebianco, hanno completato un importante intervento di riqualificazione di un’area comunale a monte del parcheggio del santuario di Valmala.





“Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento agli operatori della Regione – dicono il sindaco Marco Gallo ed il pro sindaco Andrea Picco -, i quali, in una quindicina di giorni, hanno ripulito una zona abbandonata da anni. E’ di fondamentale importanza la presenza delle squadre forestali del Piemonte, che svolgono un insostituibile lavoro, a fianco dei Comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano”.



Questo intervento è il primo di una serie di altri già programmati per rendere fruibile un’area di oltre duemila metri quadrati che il Comune ha intenzione di attrezzare, in parte, e mettere a disposizione per i pic-nic delle molte migliaia di visitatori che ogni anno salgono al santuario della Madonna della Misericordia.