"Valle Gesso on focus": due giorni di escursioni e riflessioni su montagna e futuro

“Valle Gesso on focus” è un progetto che nasce in vista della stesura di una tesi universitaria, ma che in realtà presenta un duplice obiettivo: organizzare un evento sul territorio in grado di includere in modo diretto la comunità e dare inizio ad un programma di cooperazione fra gli abitanti dei diversi paesi e della stessa vallata.

Il progetto nasce da una prima cooperazione tra Alice e Greta (Presidente di Visit Valle Gesso Associazione Culturale e Naturalistica) e riguarda l’ideazione di un evento che vedrà coinvolti i paesi di Entracque, Trinità e Sant’Anna di Valdieri.

Al suo interno, si prenderà parte all’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, promossa dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, Anci Piemonte, Uncem e Cooperativa Erica.

L’idea che sta alla base dell’evento è quella di organizzare dei Focus Group itineranti grazie ai quali si potrà discutere di diverse tematiche legate alla vita e al lavoro in montagna, al turismo sostenibile e alla cooperazione, in particolare modo quella giovanile. Questi momenti di confronto rappresentano sia opportunità di ricerca che possibilità di scambio di idee riguardanti il futuro della Valle Gesso fra i diversi partecipanti.