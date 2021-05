Vendi o cerchi un prodotto tipico tra i banchi dei mercati della Granda? Basta avere l'App Mercato 4.0 [VIDEO]

Un'applicazione semplice e fruibile da tutti, App Mercato 4.0, ideata e realizzata da Ascom Bra con il sostegno di Confcommercio.

L'idea è semplice ed efficace: possono registrarsi tutti gli ambulanti del settore agroalimentare della provincia di Cuneo, inserendo i prodotti che hanno in vendita e i mercati in cui sono presenti e geolocalizzandosi in modo da essere facilmente rintracciabili all'interno dei vari mercati cittadini della Granda.

L'utente, invece, in base a dove si trova e al prodotto che desidera, può cercare il rivenditore in modo rapido.

Questa, in sintesi, la funzionalità dell'App presentata questa mattina 25 maggio nei pressi di piazza Galimberti, proprio nel giorno di mercato. Un incontro tra domanda e offerta in un settore, quello degli ambulanti, normalmente slegato dagli strumenti tecnologici.