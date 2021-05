Furto nella chiesa parrocchiale di Scarnafigi per un "bottino" di circa 100 euro

Furto nella chiesa parrocchiale di Scarnafigi. Il piccolo “bottino”, non facile da quantificare di preciso, ammonta a circa 100 euro in offerte provenienti dai bussolotti delle monte per accendere le candele situati davanti alle statue di San Giuseppe e Maria Vergine Assunta.

A segnalare il furto alla locale stazione dei Carabinieri è stato uno dei collaboratori della parrocchia.

Il malvivente, sabato 22 maggio, si è introdotto nella chiesa e dopo aver tentato di scassinare alcuni bussolotti è riuscito appunto ad aprirne un paio per poi dileguarsi fuori dall’edificio. Oltre ad alcune testimonianze, sono al vaglio degli inquirenti le immagini della videocamere interne.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Scarnafigi.