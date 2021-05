Come aumentare il tuo successo su Instagram

Al giorno d’oggi Instagram è uno strumento di comunicazione fondamentale, sia a livello personale, sia per chi ha un’attività da promuovere. Spesso chi ha un profilo prova frustrazione nel vedere uno scarso numero di like sotto ai propri post, o pochi follower, nonostante l’impegno.

Questo social cambia spesso algoritmo, rendendo talvolta vani gli sforzi per avere successo. La tentazione per molti potrebbe essere quella di comprare like instagram italiani . D’altro canto, se si cerca di comprendere come funziona il nuovo algoritmo, sarà possibile migliorare le proprie strategie.

I fattori che influiscono sul nuovo algoritmo di Instagram

Qualunque sia lo scopo del tuo profilo Instagram, like, commenti e follower sono importanti. Senza di essi viene meno la ragion d’essere di questo social, nato inizialmente come luogo di condivisione di immagini, e che oggi rappresenta molto di più.

Ecco quattro elementi chiave che possono influire sull’algoritmo di Instagram:

Interesse – il feed è influenzato non solo da chi segui, ma dai post che ti sono piaciuti in passato Relazioni – Instagram dà la priorità ai post di amici e contatti stretti, quindi le tue interazioni influiscono sul feed Tempestività – Quando pubblichi un contenuto? Instagram privilegia sempre i post più recenti Utilizzo – Più tempo trascorri su Instagram, più post vedrai. Se apri l’app per pochi minuti al giorno vedrai solo gli elementi più importanti dell’algoritmo.

Suggerimenti pratici per migliorare il tuo Instagram

Comprendere il complesso funzionamento dell’algoritmo di Instagram non è semplice. Ma ci sono alcuni suggerimenti su cosa fare, nella pratica, per migliorare il tuo posizionamento.

Il primo è quello di aumentare le tue interazioni. Non limitarti a pubblicare contenuti, distribuisci like, lascia commenti, salva post e condividili.

Comincia a utilizzare le nuove funzionalità di Instagram. L’algoritmo infatti tenderà a premiare chi usa le nuove funzioni come Instagram Reels. Coinvolgi i follower con gli stickers delle storie: sondaggi, emoji, musica, domande.

Promuovi i tuoi contenuti con tutti gli strumenti offerti. Questo tipo di promozione incrociata ti premierà. Facciamo riferimento a tutti i canali che il social mette a disposizione:

Feed

Storie

IGTV

Reels

Non dimenticare gli strumenti tradizionali

Non dimenticare di utilizzare al meglio gli strumenti tradizionali. Sfrutta le didascalie per suscitare interazioni tra i follower, evita di essere auto riferito e cerca di creare post dai contenuti coinvolgenti.

Scrivi testi che invitano a condividere opinioni, poni domande, chiedi il parere dei follower.

E per finire non dimenticare gli hashtag. Non limitarti a usare i soliti e non essere generico. Cerca quelli migliori per il tuo profilo o prodotto e salvali, così potrai aggiungerli ai tuoi post rapidamente.

Con questi pochi suggerimenti vedrai crescere di giorno in giorno le interazioni con i tuoi contenuti e anche il numero di follower. Ma nessuno di questi funzionerà se ti ricordi di Instagram solo quando non hai altro da fare.

Più di ogni altro, questo social pretende da te un lavoro costante. Il nostro ultimo consiglio è quello di pianificare i contenuti da pubblicare in modo regolare ogni giorno, o idealmente più volte al giorno. In questo modo tutte le strategie che applichi daranno i loro risultati.