Intesa Sanpaolo e Mastercard presentano Smart Control, la nuova soluzione che rivoluziona e semplifica i pagamenti B2B per le imprese

“Digitalizzazione e tecnologia rappresentano oggi un elemento chiave per le aziende per superare il difficile momento che stiamo vivendo. Da sempre in Mastercard lavoriamo costantemente al loro fianco per abilitare soluzioni innovative capaci di agevolare lo sviluppo del loro business, semplificando processi, attività e pagamenti.”, ha affermato Michele Centemero, Country Manager di Mastercard in Italia. “Sappiamo che la gestione delle spese aziendali è un compito delicato e di precisione dal quale può dipendere anche il futuro e la redditività di un’azienda stessa, ma che presenta tuttora delle gravi inefficienze. Grazie a Smart Control, le imprese italiane potranno rendere più efficienti i loro processi di pagamento così da poter investire tempo e risorse in modo più produttivo all’interno dell’azienda”.